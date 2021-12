Plusvalenze Juve, Arrivabene: “Pretendiamo rispetto!”

L’AD della Juventus Maurizio Arrivabene è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions contro il Malmö. Ecco le sue dichiarazioni: “Stasera ci giochiamo una partita importante per l’eventuale primo posto nel girone, in ogni caso nel momento in cui si passa il gruppo puoi anche essere primo e incontrare una seconda fortissima, ora si apre una nuova fase”.



E sul caso plusvalenze: “Io sono stato sentito come persona informata sui fatti, ciò che ho detto è coperto dal segreto istruttorio. Siamo una società quotata, quindi siamo soggetti a controlli molto rigidi. Collaboriamo con tutti, con le autorità con grande rispetto. Ciò che dovevamo dire l’abbiamo detto con un comunicato stampa e anche in occasione dell’aumento di capitale”.

“Ho grande rispetto per il lavoro di chiunque, ma come Juventus pretendo anche rispetto. I processi mediatici non mi piacciono per niente. Io rispetto le opinioni di tutti, ma le rispetto ancora di più quando sono basate sui fatti, Oggi c’è una partita di Champions, i giocatori fanno il loro lavoro e la società anche”.

allegri-cherubini-nedved-arrivabene

fonte: ilbianconero.com