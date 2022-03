Pogba intervista: “A Manchester non sono scontento, non so in che ruolo...

Pogba intervista – Paul Pogba parla senza filtri ai microfoni di Le Figaro. Il centrocampista della Francia e del Manchester United si confessa tra futuro, aspettative mancate e periodi molto difficili.

Pogba intervista, annuncio per la Juve?

“In Francia gioco e conosco il mio ruolo, sento la fiducia dell’allenatore e dei compagni. In tutto questo sento la differenza con il Manchester: è difficile quando si cambia spesso posizione, sistema di gioco o partner. Se mi chiedo che ruolo ho allo United, non ho una risposta. Devo essere onesto – prosegue Pogba – non sono soddisfatto delle ultime cinque stagioni, per niente. Anche quest’anno non vinceremo niente. Che sia con il Manchester o in un altro club, io voglio vincere trofei”.

LA DEPRESSIONE – Pogba tocca poi anche alcuni aspetti personali. Prima rivive il furto subìto durante il ritorno con l’Atletico Madrid (“Quello che mi ha spaventato di più, però, è stato che i miei due figli erano a casa con la tata durante questo incidente”), poi ammette: “Ho sofferto di depressione durante la mia carriera, ma non è un argomento di cui si parla. A volte non sai dove sei, vuoi soltanto isolarti, stare da solo”.