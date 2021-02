Porto Juve rigore Ronaldo, furia Marchisio

Porto Juve rigore Ronaldo – È il minuto 94, Cristiano Ronaldo controlla il pallone nell’area lusitana, Zaidu non riesce a fermarsi e ad evitare il contatto: le immagini sono evidenti, ma l’arbitro Del Cerro Grande non va a rivederle al Var e fischia tre volte, congelando il 2-1 per il Porto.

Per una partita che sarà messa in naftalina per tre settimane in attesa, del match di ritorno in programma all’Allianz Stadium il 9 marzo, che ce n’è un’altra che prende il via subito dopo sui social.

Porto Juve rigore Ronaldo, il messaggio di Marchisio

Tra i tanti a “scendere in campo” per difendere la causa juventina c’è Claudio Marchisio, che twitta: “Stiamo buoni, ma su Cristiano??????????“, con chiaro riferimento alla mancata concessione del penalty.

Il Principino, ex storico centrocampista bianconero, non tradisce poi la sua proverbiale onestà intellettuale, ed ammette: “C’è il ritorno. Ci sarà un’altra Juve. Anche perché in questa partita dobbiamo ringraziare solo il gol di Federico Chiesa. Il resto…“, accompagnato da un’emoticon particolarmente dubbiosa.

