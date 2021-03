Portogallo Cristiano Ronaldo convocato. E gioca a Torino!

Portogallo Cristiano Ronaldo convocato – Triplice impegno in nazionale per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato convocato dal Commissario Tecnico Fernando Santos per le prossime tre sfide di qualificazione ai mondiali del Qatar del 2022.

Le gare in questione saranno contro l‘Azerbaigian, il 24 marzo, la Serbia il 27 e il Lussemburgo, il 30.

Portogallo Cristiano Ronaldo convocato, ecco dove giocherà

La prima gara, contro l’Azerbaigian, originariamente prevista allo stadio ‘José Alvalade’ di Lisbona, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino.

Un vantaggio in più per CR7 che non dovrà lasciare l’Italia. Una scelta motivata dalle restrizioni sui voli da e per il Portogallo, relative alla pandemia in corso che ha colpito non solo l’Europa ma anche il resto del mondo.

cristiano ronaldo sta bene e torna a giocare nel portogallo

fonte: tuttosport.com