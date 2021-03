Positivo Polonia, ansia per Szczesny e la Juve

Positivo Polonia – Ansia per Szczesny e per la Juventus. Il portiere bianconero si trova attualmente nel ritiro della Polonia per gli impegni in programma con la sua nazionale, gruppo in cui è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19.

Positivo Polonia, Juve in ansia

A comunicarlo attraverso un tweet è stato Jakub Kwiatkowski, capo ufficio stampa della selezione polacca:

“La nazionale polacca ha ricevuto questa mattina i risultati del test SARS-Cov-2. Purtroppo, nel caso di Mateusz Klich, il risultato è positivo. Il calciatore sta bene e non mostra sintomi della malattia, ma non partirà per la trasferta di Budapest. Oggi verranno ripetuti altri test”.

fonte: ilbianconero.com