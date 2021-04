Punizione Juve Dybala, McKennie e Arthur: ecco cosa accadrà

Punizione Juve Dybala – Le sanzioni. Eccole, stanno arrivando puntuali dopo i fatti che hanno coinvolto tre giocatori della Juventus.

E’ di questa mattina la notizia che Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur hanno fatto una festa con una decina di persone a casa dello statunitense, finita con l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri.

Punizione Juve Dybala, McKennie e Arthur

E finita anche su tutti i giornali. Le prime sanzioni interne alla società bianconere, già anticipate, riguardano alcune multe salate, che si aggiungono ai rischi corsi con la giustizia ordinaria, visto che per non aver aperto alle autorità competenti hanno rischiato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio si è parlato anche di una possibile sospensione per i tre. Ora, dalla Juventus, filtra la direzione presa dalla dirigenza: si va verso la non convocazione dei tre per il derby contro il Torino. E si valutano anche ulteriori sanzioni per il futuro, come una sospensione più lunga. Del resto certe bravate alla Juve non possono esistere…

fonte: ilbianconero.com