Quando gioca l’Italia a Euro2020: data e orario degli ottavi

Quando gioca l’Italia a Euro2020 – L’Italia di Roberto Mancini si è qualificata al primo posto nel girone A di Euro 2020. I numeri dicono tre vittorie, 9 punti con 7 gol fatti e nessuna rete subita.

La data quindi da segnare sul calendario per la prossima partita degli azzurri è il 26 giugno, quando si disputeranno le prime due gare degli ottavi di finale.

Quando gioca l’Italia a Euro2020, ultime notizie Italia

L’Italia, nel primo match della fase ad eliminazione diretta, sfiderà allo stadio Wembley di Londra (ore 21) l’Austria, seconda classificata nel gruppo C. In caso di passaggio del turno gli azzurri si sposterebbero a Monaco di Baviera per il quarto di finale in programma il 2 luglio alle 21.00.

mancini-italia

fonte: tuttosport.com