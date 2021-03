Quando riposa Ronaldo? Arriva la risposta di Pirlo

Quando riposa Ronaldo? Quando riposerà Cristiano Ronaldo? Sembra un paradosso in mezzo a mille assenze, ma anche questo è un tema che tiene banco alla Continassa. E ne ha parlato Andrea Pirlo in conferenza quest’oggi: “Dopo lo scontro verbale con la Juve, Conte lo vedo più sul pezzo anche nelle interviste. Gli è venuta più fame, l’aveva persa ad un certo punto”.

Quando riposa Ronaldo? La risposta di Pirlo

“Quella partita gli ha dato come una scossa. E’ stata quella della svolta. Prima non aveva mai parlato di 13 o 14 finali, non aveva quell’agonismo di adesso. Prima lo vedevo più remissivo, dopo quel battibecco ha nuove motivazioni ed è tornato il Conte tarantolato in panchina e che prepara le partite al meglio”.

“Si vedono anche giocatori che hanno fame. Credo che dopo i fatti di Torino Conte voglia dimostrare di essere il più bravo che c’è in Italia e ci sta mettendo ancor più carica”.

fonte: ilbianconero.com