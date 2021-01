Quando si gioca Juve Napoli? Clamorosa ipotesi

Quando si gioca Juve Napoli? Ora che il Collegio ha pubblicato le motivazioni sappiamo perché Juventus-Napoli si deve giocare, ma non sappiamo ancora quando. Perché il calendario è intasatissimo e c’è spazio solo a maggio, in linea teorica. Ovvero se Juventus e Napoli raggiungono entrambe la finale di Coppa Italia e le relative finali di Champions ed Europa League. In sostanza si deve aspettare una qualche sconfitta delle due per incastrare il recupero.

Quando si gioca Juve Napoli? La possibile data

Anche se è sempre più probabile che Juventus-Napoli si giocherà a Torino il 13 febbraio, data nella quale era originariamente prevista dal calendario Napoli-Juventus, ma in questo modo si sarebbe sovvertito l’ordine del calendario, giocando prima la sfida di ritorno e poi quella di andata. Quindi, il 13 si giocherebbe a Torino, poi andrebbe trovata una data per la sfida di Napoli. La sostanza non cambia: il calendario è pieno.