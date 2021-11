Quando torna Chiellini? Ecco quante partite salta

Quando torna Chiellini – Gli esami a cui si è sottoposto Giorgio Chiellini hanno evidenziato “un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra”.

Quando torna Chiellini, i dettagli

Non ci sono ancora dei tempi di recupero certi: la Juve – in un comunicato – ha spiegato che il capitano sarà monitorato “quotidianamente”.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, comunque, il difensore salterà le sfide contro la Svizzera e contro la Lazio dopo la sosta per le Nazionali, ma sarebbe anche in forte dubbio per lo scontro diretto col Chelsea in Champions League, valido per il primo posto nel girone.

chiellini-mascherina-italia

fonte: ilbianconero.com