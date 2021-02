Quando torna Cuadrado? Infortunio serio

Quando torna Cuadrado? La sconfitta contro il Napoli è ormai alle spalle, in un calcio come questo con impegni così frequenti non c’è spazio per rimuginare sopra le sconfitte. La testa va necessariamente al prossimo match, quello di mercoledì, al Do Dragao, dove la Juventus sfiderà il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Quando torna Cuadrado? La data del rientro

Pirlo avrà a che fare con nuove defezioni, che ultimamente hanno riempito l’infermeria bianconera. Una su tutte, quella di Juan Cuadrado, leader e metronomo della Juve, per importanza e qualità che garantisce a tutta la squadra.

QUALI PARTITE SALTA – Un’assenza pesante, destinata a rimanere tale per qualche partita. Infatti, il problema muscolare alla coscia accusato contro il Napoli nel tentativo di anticipare Lozano non fa presagire per il meglio. Il terzino colombiano resterà ai box per 15-20 giorni, questo vuol dire che rischia di saltare numerose e importanti partite. A partire dalla sfida contro il Porto, passando per gli impegni di campionato di fine febbraio e inizio marzo contro Crotone, Hellas Verona, Spezia e Lazio.

L’entità dello stop è ancora da conoscere, ma la costanza degli infortuni di questa ricchissima stagione invita alla calma, recuperare al meglio per evitare scomode ricadute. Per questo nel mirino c’è il ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto, in programma il 9 marzo.

cuadrado-juve-2020

fonte: ilbianconero.com