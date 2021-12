Quando torna Danilo? Le ipotesi sul recupero

Quando torna Danilo? La Juventus oggi riaccoglie in gruppo quasi tutti i giocatori infortunati, come Chiesa, Chiellini e Dybala. Ramsey lo si considera un caso a parte.

Resta quindi il solo Danilo ancora da recuperare. Come noto, la lesione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra, rimediata contro la Lazio il 20 novembre, comporta uno stop di circa due mesi. Quando sarà di nuovo a disposizione allora?

Quando torna Danilo? Le ipotesi

SCENARIO PROBABILE – Facendo un calcolo elementare di massima, si va nella seconda metà di gennaio. Considerandolo quindi out per le sfide contro Napoli, Roma, Inter in Supercoppa e Udinese, la prima “partita buona” per sperare quantomeno in una convocazione sembra il match di Coppa Italia contro la Sampdoria di martedì 18.

Per farsi trovare pienamente recuperato poi domenica 23, quando la Juve tornerà a San Siro per affrontare il Milan.

danilo-juve-2020

fonte: ilbianconero.com