Quando torna Dybala? Buone notizie per lui e Morata

Quando torna Dybala? Una partita dopo l’altra. Sarà un altro mini ciclo fondamentale per la Juventus, che dalla Roma in poi avrà una serie di gare decisive, importanti, fondamentali. Possono spaccare in due la stagione, costituire un prima e un dopo. In ogni caso, possono determinare, nel bene e nel male. E avere un Dybala in più può essere di vitale importanza.

Quando torna Dybala? Gli aggiornamenti

TORNA DYBALA – Sì, perché Paulo è destinato a rientrare già con i giallorossi: l’argentino sta recuperando bene dall’infortunio muscolare patito contro la Sampdoria, sarà sicuramente in campo con lo Zenit ma punta alla convocazione già per la ripresa del campionato. Starà ad Allegri decidere, di comune accordo con lo staff medico e con il giocatore.

E MORATA? – Anche per Morata ci sono buone notizie. Lo spagnolo ha svolto lavoro differenziato sul campo: seduta a base di corsa, esercitazioni con il pallone e rincorsa verso un recupero totale nei prossimi giorni. L’obiettivo della Juve è quello di riaverlo per la sfida di San Siro contro l’Inter: sarà decisiva la prossima settimana per capire. E agire di conseguenza.

fonte: ilbianconero.com