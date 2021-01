Quando torna Morata? La data della partita

Quando torna Morata? – Alvaro Morata starà ancora fuori. Confermate infatti le sensazioni dei giorni scorsi, quando ha dovuto saltare la partita contro l’Udinese e la vittoriosa trasferta di San Siro ieri contro il Milan.

Quando torna Morata? Sta smaltendo l’infortunio

Il centravanti spagnolo salterà sicuramente la prossima gara di campionato, domenica sera contro il Sassuolo, e poi andrà probabilmente in panchina mercoledì prossimo in Coppa Italia contro il Genoa, giusto per mettere minuti nelle gambe sul finale nel caso in cui il match sia già sui giusti binari.

Morata dovrebbe dunque tornare a completa disposizione appena in tempo per la sfida, nuovamente allo stadio Mezza, contro l’Inter di domenica 17!

morata-juve-2020

fonte: ilbianconero.com