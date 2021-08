Quando torna Rabiot? Buone notizie per Allegri

Quando torna Rabiot? Adrien Rabiot torna ad allenarsi con la Juve. Il francese ha recuperato dopo l’infortunio del 3 agosto scorso, e sarà a disposizione per Juve-Empoli, seconda gara di campionato, la prima all’Allianz Stadium.

Quando torna Rabiot? Ultime notizie sul francese

Per la sfida in programma sabato sera, ore 20.30, si giocherà quindi una maglia, anche se sarà più probabile vederlo a partita in corso. Solo domani tornerà pienamente in gruppo e da lì partirà la sua stagione 2021/22 con i bianconeri.

rabiot-francia

fonte: ilbianconero.com