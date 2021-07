Quanto vincono i giocatori dell’Italia con l’Europeo? La cifra del premio

Quanto vincono i giocatori dell’Italia con l’Europeo? Scusateci se parliamo di soldi, ma anche da quelli si misura l’efficacia di un’azione e sarebbe davvero ora che in questo paese si cominciasse a considerali finalmente per questa funzione e non come lo “sterco del demonio”: chi è bravo deve essere premiato anche economicamente.

A cominciare dai giocatori: l’accordo tra gli azzurri e il presidente Gabriele Gravina era stato chiuso con un premio di 250mila euro a testa per la vittoria (sarebbero stati 200mila per il secondo posto, 150mila per la semifinale e 80mila per i quarti).

Non si tratta della cifra più alta in assoluto: il Belgio avrebbe pagato 435mila euro, poco più di Germania e Spagna (400mila). Francia e Portogallo inseguivano 340mila euro, più o meno la stessa cifra promessa dalla Danimarca.

Gli olandesi 200mila euro in caso di vittoria finale. Gli inglesi avrebbero ricevuto 28 milioni di euro in caso di vittoria, saranno un po’ meno e comunque verranno tutti devoluti in beneficenza al servizio sanitario nazionale.

fonte: tuttosport.com