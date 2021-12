Rabiot cambia ruolo Juve, Allegri ne prova un altro

Rabiot cambia ruolo Juve – Che riesca, almeno così, a dare seguito alle sue potenzialità? Da Sarri ad Allegri, nel mezzo Pirlo: Rabiot ha avuto tante occasioni per brillare. L’ha fatto alle volte, moltre altre no, proprio non c’era. Allegri ora ha deciso di “cambiare percorso”.

Rabiot cambia ruolo Juve, il gesto di Allegri

Dopo aver schierato il francese da esterno sinistro a quattro o da mezzala sinistra a tre, punta a a dargli più campo in una mediana a due. Spiegazione: “Nella nazionale francese gioca tra i due di metà campo e in questo momento fa meglio quel ruolo lì della mezzala”.

PROBLEMI – Come racconta Tuttosport, Rabiot non ha dato quanto Allegri si aspettava, a cominciare dagli zero gol segnati finora. Pensare che Max ne avrebbe voluto 10: le sue qualità avrebbero potuto fare la differenza. Intanto, il nuovo Rabiot dovrebbe debuttare già questa sera con il Genoa, rilevando Bentancur. Tutto a patto che la tirata d’orecchie a Bernardeschi abbia sortito l’effetto giusto.

rabiot-francia

fonte: ilbianconero.com