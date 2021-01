Rabiot addio Juve? L’idea dei bianconeri

Rabiot addio Juve? – “Veniva da due partite di squalifica, era fresco e aveva voglia di giocare. Quando sta così, può fare box to box, sappiamo le caratteristiche e può fare qualsiasi cosa. Non sa neanche lui quante potenzialità ha da esprimere, cerchiamo di migliorarlo partita dopo partita.”

Di chi sta parlando Andrea Pirlo? Di Adrien Rabiot! Il centrocampista francese evidentemente quando gioca contro il Milan a San Siro si sente a proprio agio e sfodera le prestazioni a tutto campo che in Francia gli valsero il soprannome di “cavallo pazzo” e che convinsero la Juventus a puntare su di lui un anno e mezzo fa.

Rabiot addio Juve? La possibile cessione

Certo, ieri non ha segnato un gol da cineteca come quello della scorsa estate, ma le sue sgroppate puntuali e funzionali (e per pareggiare il Milan ha dovuto abbatterlo sulla trequarti…) hanno finalmente convinto, dopo un periodo decisamente non esaltante.

OCCASIONE IN USCITA – Ma stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, quella di ieri sera potrebbe essere soprattutto una prova importante per valorizzare il giocatore in vista di una cessione a giugno.

Pare infatti che la Juventus sia disposta ad ascoltare offerte per lui, con l’Everton particolarmente interessato: del resto, Carlo Ancelotti è l’allenatore che lo gettò nella mischia del calcio professionistico al Paris Saint-Germain…

Intanto la Juve macina continuità e Rabiot sembra tornato a macinare chilometri con cognizione. E il mercato è solo all’inizio: il tempo e il modo di rinnovare il centrocampo in vista della parte più calda della stagione c’è!

rabiot-juve-maglia-verde

fonte: ilbianconero.com