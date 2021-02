Ramsey ci mette la faccia – “Not the result we wanted. Heads on Tuesday to get back to winning ways”. E cioè, tradotto: “Non è il risultato che volevamo. Testa a martedì per tornare alla strada della vittoria”.

Ramsey ci mette la faccia, le parole dopo Verona

Aaron Ramsey ci mette la faccia dopo il pari con il Verona al Bentegodi. I commenti dei tifosi sono molto duri sotto al post pubblicato quest’oggi:

“Non è il risultato che volete, lo scrivete ormai ogni settimana ma non fate nulla per cambiarlo”. Anche ieri, la partita del gallese è stata difficile da commentare: pochi passaggi giusti, quasi nulla alla voce ‘soluzioni’. Ed è stato certamente l’immagine di questa squadra che s’infrangeva contro l’intensità del Verona.

ramsey-juve-sampdoria

fonte: ilbianconero.com