Ramsey torna in gruppo Juve: il comunicato

Ramsey torna in gruppo – Torna Aaron Ramsey. Come comunicato dalla Juventus, il centrocampista gallese ha svolto l’intera seduta in gruppo e sarà arruolabile per la partita con la Fiorentina. Allegri recupera dunque un centrocampista, restano da valutare le condizioni di Moise Kean.

Ramsey torna in gruppo, gli aggiornamenti

IL COMUNICATO – Dare seguito alla bella e convincente vittoria di martedì sera in Champions League sarà l’obiettivo della Juve che questa mattina è scesa in campo al Training Center concentrandosi principalmente su possesso palla e su esercitazioni per entrambe le fasi di gioco.

Questo pomeriggio bianconeri nuovamente al lavoro per continuare a preparare la sfida contro i toscani. Aaron Ramsey, questa mattina, ha svolto l’intera seduta in gruppo”.

ramsey-dybala-danilo

