Ranieri intervista Samp Juve: “Faccio i complimenti all’arbitro”

Ranieri intervista Samp Juve – Claudio Ranieri, allenatore della Samp, analizza la sconfitta con la Juve.

IL GOL BIANCONERO – “La Juve ha questa riaggressione, sono molto forti e determinati in questo. Noi un po’ meno. Finché stavano tranquilli lì, ma grandi parate Audero non le ha fatte. Volevamo fare di più quando avevamo la palla, ma non siamo riusciti con i centrocampisti. Quagliarella doveva fare da rampa di lancio, ma non ci siamo riusciti. Voglio fare i complimenti all’arbitro”.

Ranieri intervista Samp Juve, le parole nel post partita

CLASSIFICA – “Dove guardo? Abbiamo fatto tutto il mercato, tutta la concentrazione di non ripetere l’anno passato, per parecchio tempo nelle sabbie mobili. Quest’anno siamo in una zona di comfort. Guardiamo avanti e indietro. Nel dubbio…”.

JUVE E INTER – “Siamo stati un po’ diversi, con l’Inter c’era più determinazione. Abbiamo stentato oggi ed eravamo preoccupati con la palla, come se scottasse. Se si perde con la Juve non succede niente, però giochiamocela. Vediamo come ingabbiarli, con Ekdal in mezzo ai due difensori per avere una chiave in più di lettura e far stare tranquilli i difensori”.

