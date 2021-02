Ravezzani su Pirlo: “Peggio della prestazione Juve a Napoli solo lui”

Ravezzani su Pirlo – Il direttore di Telelombardia critica Andrea Pirlo su Twitter. Ecco i suoi post: “Juve pessima nel primo tempo e sfortunata nella ripresa. Non è in momento brillante di gioco (come dimostrato con Roma e Inter). Paradossalmente, ha perso la partita in cui ha giocato meglio. Chiellini paga la sua consuetudine a certe inutili furbate in area”.

Ravezzani su Pirlo, le parole dopo Napoli Juve

“Pirlo sostiene che alla Juve non avrebbero dato un rigore così ed evoca il Grande Complotto. Avanti il prossimo….”

“Peggio della prestazione Juve a Napoli (in fin dei conti il secondo tempo è stato buono) solo le dichiarazioni di Pirlo. Talmente confuso nel negare in modo grottesco un rigore solare, che vien da chiedersi se lo fosse anche quando ha fatto la formazione”.

pirlo-intervista-juve

fonte: tuttojuve.com