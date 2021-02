Real Sociedad Manchester United – È arrivata la decisione ufficiale della UEFA: Real Sociedad-Manchester United di Europa League si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus impediscono infatti l’ingresso in Spagna a persone provenienti dal Regno Unito.

Real Sociedad Manchester United, la decisione della UEFA

«La UEFA ha confermato che la partita di andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Real Sociedad de Fútbol e Manchester United FC si svolgerà allo Juventus Stadium di Torino. La data della partita (18 febbraio 2021) e l’orario di inizio (18: 55CET) rimarranno gli stessi”.

“La UEFA desidera ringraziare la Real Sociedad de Fútbol e il Manchester United FC per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione, così come la Federcalcio italiana e la Juventus per il loro sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione»

fonte: calcionews24.com