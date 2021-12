Record Champions Juve, l’attacco è il più prolifico nella competizione

Record Champions Juve – La Juventus è riuscita a chiudere il girone di Champions League al primo posto. L’Europa rappresenta il volto migliore dei bianconeri, come confermato dai dati. In Serie A, infatti, c’è meno precisione sotto porta: Dybala e compagni hanno trasformato in gol il 29% delle conclusioni nello specchio, contro il 38% in Champions League (dove hanno fatto meglio di tutte le big).

STATISTICHE SERIE A – Secondo le statistiche raccolte dalla Lega Serie A, in campionato la Juventus ha sin qui calciato 232 volte. Meglio hanno fatto solo Roma (273), Inter (268), Atalanta (251), Milan (244), Napoli (239).

Il problema è la precisione: dopo la Roma, infatti, i bianconeri sono quelli che hanno preso meno la porta: 108 tiri finiti fuori (giallorossi 112), davanti a Milan (103), Inter (97), Atalanta e Napoli (entrambe a 93). Di conseguenza, nello specchio sono finiti solamente 76 tiri: meno di Inter (100), Napoli (83), Sassuolo (82), Roma, Atalanta ed Empoli (tutte a 77).

RAPPORTO GOL/TIRI – Prendendo in esame i 232 tiri totali, quelli che hanno portato ai 22 gol in campionato rappresentano il 16,7%. Invece, il rapporto gol/tiri in porta (76) dice che quando la Juve prende la porta segna il 29% delle volte. Di seguito, i dati delle altre:

Milan – gol/tiri totali: 14,3%; gol/tiri in porta: 48%;

STATISTICHE CHAMPIONS LEGUE – Secondo le statistiche raccolte dalla Uefa Champions League, in Europa la Juventus ha sin qui calciato 83 volte, 10° miglior rendimento (nel suo girone ha fatto meglio il Chelsea con 102). Nei primi 5 posti ci sono l’Inter, con 117 conclusioni, poi il Real Madrid con 110, il City con 108, il Bayern Monaco con 107 e il Liverpool con 104. Stando ai tiri nello specchio, la Juve ne ha totalizzati 38: il Manchester City è primo con 77, poi Real Madrid con 76, Liverpool con 73, Inter con 68, Bayern Monaco con 62.

RAPPORTO GOL/TIRI – Prendendo in esame gli 83 tiri totali, quelli che hanno portato ai 10 gol in Champions League rappresentano il 12%. Invece, il rapporto gol/tiri in porta (38) dice che quando la Juve prende la porta segna il 38% delle volte. Di seguito, i dati delle altre:

Real Madrid (14 gol) – gol/tiri totali: 7,1%; gol/tiri in porta: 18,4%;

Per quanto riguarda le altre big:

Paris Saint Germain (13 gol) – gol/tiri totali: 22,41%; gol/tiri in porta: 34,2%.

fonte: ilbianconero.com