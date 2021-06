Regola fallo di mano, altra rivoluzione: cambia di nuovo

Regola fallo di mano – La regola alla base dei falli di mano viaggia verso una nuova rivoluzione: tornerà a regnare la discrezionalità dell’arbitro nel valutare l’episodio. L’International Board ha annunciato le nuove indicazioni che verranno applicate a partire da Euro2020, che verrà inaugurato l’11 giugno dall’Italia contro la Turchia:

“Dato che l’interpretazione dei falli di mano non è sempre stata coerente a causa di applicazioni errate della regola, l’International Board ha confermato che non ogni tocco della mano/braccio di un giocatore con il pallone è un fallo”.

Regola fallo di mano, ecco come funzionerà

Come riportato dal Corriere dello Sport, “Nel valutare il mano/braccio che rende il corpo di un giocatore ‘innaturalmente più grande’, gli arbitri dovrebbero continuare a usare il loro giudizio nel determinare la validità della posizione della mano/braccio in relazione al movimento del giocatore in quella situazione”. Ecco qui espressa la centralità della discrezionalità del direttore di gara.

“È fallo di mano – prosegue l’Ifab – se un giocatore: a) tocca deliberatamente il pallone con la mano/braccio, ad esempio avvicinando la mano/braccio al pallone; b) tocca il pallone con la mano/braccio quando ha ingrandito in modo innaturale il proprio corpo. Si considera che un giocatore abbia ingrandito il proprio corpo in modo innaturale quando la posizione della mano/braccio non è una conseguenza o non è giustificabile dal movimento del corpo per quella specifica giocata”.

“Avendo la mano/braccio in tale posizione, il giocatore si prende il rischio che venga colpita dal pallone e venga fischiato fallo”. Per quanto riguarda le azioni offensive, invece, non cambia nulla: il tocco di mano in attacco è sempre fallo, anche se accidentale.

fonte: ilbianconero.com