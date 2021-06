Regola gol trasferta, la UEFA l’ha abolita ufficialmente

Regola gol trasferta – La novità era nell’aria da tempo ma adesso è arrivata anche l’ufficialità. Dalla stagione 2021/2022, infatti, la Uefa ha deciso di abolire la regola dei gol in trasferta. Nelle fasi a eliminazione diretta delle varie competizioni, dunque, se una squadra realizzerà una rete fuori casa questa non varrà doppio.

Regola gol trasferta, il comunicato dell’UEFA

Di seguito il comunicato della Uefa che introduce la novità: “Con la decisione di rimuovere questa regola se due squadre segnano lo stesso numero di gol tra andata e ritorno si giocherebbero due tempi supplementari da 15 minuti. Nel caso di ulteriore parità i calci di rigore determinerebbero la squadra che si qualifica alla fase successiva della competizione. I gol in trasferta, non avendo più un peso aggiuntivo per decidere un pareggio, saranno rimossi anche dai criteri utilizzati per determinare la classifica quando due o più squadre sono a parità di punti nella fase a gironi“.

Anche il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha commentato l’abolizione di questa regola: “La regola dei gol in trasferta è stata una parte intrinseca delle competizioni Uefa da quando è stata introdotta nel 1965. Tuttavia, la questione della sua abolizione è stata dibattuta in vari incontri Uefa degli ultimi anni. Sebbene non ci sia stata unanimità di opinioni, molti allenatori e tifosi hanno messo in dubbio la sua correttezza e hanno espresso la preferenza per l’abolizione della regola. E’ giusto dire che il vantaggio in casa oggi non è più significativo come una volta“.

uffici-uefa-nyon

fonte: tuttosport.com