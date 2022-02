Rinnovo de Ligt, il piano della Juve e clausola monstre

Rinnovo de Ligt – Non solo il rinnovo Dybala, in casa Juventus ci si prepara anche ad altri rinnovi contrattuali. Sul tavolo ci sarebbe anche quello del difensore olandese Matthijs de Ligt.

Il contratto scade nel 2024 e i tempi sono maturi per porre le basi del futuro e allontanare le sirene internazionali di club che già in passato avevano messo gli occhi su di lui.

Il quotidiano Tuttosport infatti, si sofferma sul possibile rinnovo di contratto e aspiranti pretendenti come il Barcellona, che nel 2019 dovette alzare le mani difronte all’offensiva della Juventus che riuscì ad assicurarsi il biondo difensore dell’Ajax.

Quell’interesse non si è mai cancellato dai progetti spagnoli e per soffocare sul nascere ogni velleità, la dirigenza juventina ha iniziato a fare alcune valutazioni sul rinnovo contrattuale di de Ligt, che compirà 23 anni il 12 agosto: una carriera davanti ancora tutta da costruire. Una vita da vivere in una città dove subito si è ambientato bene e in cui si trova bene in compagnia della fidanzata.

Così Tuttosport rivela che : “La Juventus è soddisfatta di lui: per questo si pensa al prolungamento per un anno, fino al 2025. Senza dimenticare, comunque, quale sia stata la stella polare del club in questi ultimi anni. Se arrivasse la cosiddetta “offerta irrinunciabile” (l’olandese ha una clausola da 120 milioni), la Juventus si siederà al tavolo e se ne parlerà”.