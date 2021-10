Rinnovo Dybala, annuncio imminente Juve

Rinnovo Dybala – “Dieci iconici numeri 10 per festeggiare al meglio il 10/10”, con questo post pubblicato sui propri canali social la Juventus ha scelto di omaggiare dieci calciatori che hanno avuto l’onore di indossare la preziosa maglia numero 10.

Una foto collage con i campioni del passato e del presente: da Sivori a Baggio, fino a Del Piero, Pogba e Dybala, ma non solo. Tra loro spicca anche Cristiana Girelli, l’attuale numero dieci delle Juventus Women.

Nell’omaggiare i suoi campioni, il club bianconero ha scelto di coinvolgere anche i tifosi, ponendo loro una fatidica domanda: “Chi è il vostro numero 10 del cuore”? Il post è stato sommerso dalle risposte e tra i tanti commenti ne spuntano alcuni che chiedono: “Annunciate il rinnovo di Dybala?”.

Rinnovo Dybala, ecco cosa sta succedendo

Il post pubblicato dalla Juventus prelude all’annuncio del rinnovo di Paulo Dybala? Chissà.. Dopo le lunghe settimane di attesa, sembra essere davvero essere arrivato il momento della firma. Jorge Antun, procuratore dell’attaccante bianconero, ha lasciato Torino dopo circa due mesi: un chiaro segnale che è stata trovata l’intesa finale tra la Joya e la Juve.

Dybala, come sottolineato in più occasioni dalla dirigenza e da Allegri, è al centro del progetto bianconero e per lui sarebbe pronto contratto quinquennale, con scadenza nel 2027. In attesa dell’annuncio, il numero 10 prosegue il suo lavoro di recupero dopo l’infortunio rimediato contro la Sampdoria: la Joya dopo aver saltato la sfida di Champions contro il Chelsea e il derby contro il Toro punta a rientrare contro la Roma.

