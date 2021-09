Rinnovo Dybala in stile Bayern

Rinnovo Dybala – Il tormentone continua. Paulo Dybala in cerca del rinnovo. Juventus in cerca di una soluzione tra bilancio e competitività. Va avanti su questi binari la trattativa con l’agente del giocatore Jorge Antun e al “gestore dei diritti d’immagine” Carlos Novel.

Le cifre ballano sempre intorno a quei circa 10 milioni di euro con distanza tra “più bonus” e “bonus inclusi”. Intanto Tuttosport paventa per Dybala l’ipotesi di un contratto analogo a quello di Goretzka e Kimmich nel Bayern Monaco: bonus legati a gol e assist che, se gli obiettivi vengono raggiunti per due anni di fila, cessano di essere bonus e diventano parte fissa.