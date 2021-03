Rinvio Inter, ora pressioni sull’ASL per trattenere i nazionali

Rinvio Inter – L’ultima lotta. L’ultima fatica. Dopo aver contenuto il Covid – come sostiene Gazzetta – e dopo aver ottenuto il rinvio della partita con il Sassuolo. Ma non c’è due senza tre, e allora l’Inter prova a piazzare il colpo in extremis, in questi giorni caldi in cui è forte e viva ancora l’incertezza delle condizioni. Di tutti.

Rinvio Inter, Conte ora vuole anche altro!

I NAZIONALI – Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo il fastidio per le parole di Andrea Pirlo , che pure aveva definito i nerazzurri ‘fortunati’, adesso la dirigenza interista ha da piazzare l’ultimo colpo: i giocatori non saranno liberi di raggiungere le proprie nazionali, “con tutti i rischi connessi”. Rischio che l’Inter vuole evitare: già a novembre, Marotta aveva suggerito di ‘boicottare le Nazionali’.

Un grido d’allarme che si ripete in questo stop di marzo. Da allora nessuno ha risolto, né qualcuno si è occupato di giurisprudenza. Infantino, presidente Fifa, è stato chiaro: “Ci possono essere eccezioni per i calciatori”. Che vuol dire: le nazionali non si toccano, poi i giocatori possono decidere se andare o meno.

fonte: ilbianconero.com