Rinvio Juve Napoli? L’annuncio dell’ASL campana

Rinvio Juve Napoli – “Sembra di essere tornati ad un anno fa”. Una frase che vale sotto diversi punti di vista. Come un anno fa, infatti, sale il numero dei contagi e questo rischia di avere conseguenze anche sul calcio italiano. Come un anno fa – all’incirca, in quell’occasione fu a ottobre -, a creare polemiche e finire nell’occhio del ciclone potrebbe essere la partita tra Juventus e Napoli, in programma per il 6 gennaio.

Rinvio Juve Napoli, può succedere di nuovo

Ad oggi, il Napoli conta due positività in organico: Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. L’attenzione, però, resta alta visto il periodo delicato, sotto questo punto di vista. Sul tema, è intervenuto ​Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, ai microfoni di Fanpage:

“Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare“

fonte: ilbianconero.com