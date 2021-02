Rio Ferdinand contro Juve: “Orribili contro il Porto”

Rio Ferdinand contro Juve – La Juve esce dal Do Dragao di Oporto con una sconfitta per 2-1. Un ko che lascia però aperte le speranze di qualificazioni in vista del ritorno (9 marzo all’Allianz Stadium di Torino), ma che interroga ampiamente su quanto visto in campo. La squadra di Pirlo è sembrata appannata, confusa, senza mordente e poco concentrata in fase difensiva, tanto da “regalare” al Porto due gol nel primo minuto dei due tempi.

Rio Ferdinand contro Juve, le parole alla Tv inglese

Rio Ferdinand, ex difensore di Manchester United e nazionale inglese, intervenuto a BT Sport, TV inglese, ha commentato così la prestazione della Juve:

“È stata orribile, hanno giocato davvero male. E sono anche fortunati ad esser tornati a casa con un gol segnato in trasferta. Il Porto è partito benissimo in entrambi i tempi e ha capitalizzato gli errori della Juve. Hanno impostato la partita in quella maniera e hanno costretto la Juve a sbagliare”. Errori che i bianconeri non dovranno ripetere nel match di ritorno se vogliono approdare ai quarti.

moviola-porto-juve

fonte: tuttosport.com