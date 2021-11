Ritiro Juve terminato – Di fatto, è terminato il ritiro. E per volontà dello stesso autore della ‘punizione’. Max Allegri ha sciolto le ultimissime riserve e ha rotto indugi e righe: i giocatori non sono più tenuti a rimanere al JHotel per questa notte (post Zenit) e per la successiva, con la squadra ugualmente chiamata a rapporto e dunque in campo domani per l’allenamento.

Nessun giorno libero, semplicemente un patto tra Allegri e i giocatori che sospende il momento di ritrovo e lascia ai giocatori la serenità giusta (e il recupero) dopo una vittoria evidentemente molto convincente.

Ritiro Juve terminato, ecco chi l’ha deciso

MA NON E’ FINITA – Martedì e mercoledì di normalità, ma da giovedì il ritiro sarà reintegrato. Allegri ha spiegato: “Io sono l’allenatore, non faccio il cane da guardia. Siamo andati lì ieri mattina, abbiamo fatto un buon allenamento: stasera c’è stato un grande dispendio di energie e quella con la Fiorentina sarà una partita difficile”.

Per questo c’è da compattarsi e unirsi, per dare una svolta. A partire da domani e più concretamente da giovedì. Un paio di giorni di normalità per distendere gli animi e recuperare le energie. Ma sempre con l’obiettivo bene in testa.

allegri-allenamento

fonte: ilbianconero.com