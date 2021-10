Rivincita Szczesny Juve, regala 2 punti ai bianconeri

Rivincita Szczesny Juve – All’appello mancano ancora tre punti, ma due li ha già restituiti: non serve la calcolatrice per tirare le somme sulle prestazioni da inizio stagione di Wojciech Szczesny, magistrale domenica sera nel parare il tiro dal dischetto di uno specialista come Jordan Veretout, così da suggellare il vantaggio griffato da Moise Kean.

Prima del derby il portiere polacco aveva ammesso gli errori: «Ho fatto perdere 5 punti in 2 gare e dobbiamo recuperarli».

Il riferimento era alla papera di Udine, che ha regalato il 2-2 alla squadra di Luca Gotti e due punti in meno in classifica alla Juventus, ma soprattutto a quelle di Napoli dove i bianconeri, in vantaggio con Morata, si sono fatti rimontare dal gol di Politano (Szczesny non riesce a trattenere il pallone sul tiro di Insigne) e scavalcare dalla rete di Koulibaly (sbaglio del portiere polacco in concorso con Kean).

Rivincita Szczesny Juve, ecco cos’è successo

Dalla possibile vittoria la Juventus è uscita dallo Stadio Maradona con una sconfitta e tre punti – utilissimi per una classifica deludente – in fumo.

Momenti difficili per Szczesny, contestato dai tifosi – che invocavano Donnarumma protestando per il suo mancato arrivo in estate – e da molti addetti ai lavori, ma sempre difeso dalla società, da Massimiliano Allegri, che gli ha dato fiducia continuando a schierarlo titolare, e dalla squadra.

«Nelle difficoltà cerco il sostegno di mister e compagni, sono bravissimi» confidava il portiere polacco. Il tempo gli sta dando ragione: dotato di un carattere freddo, un pregio per farsi scivolare addosso errori e critiche, Szczesny è ripartito dalle piccole cose ed è tornato a esprimersi al meglio.

Domenica si è preso la rivincita, proprio contro la sua ex squadra: neutralizzando il rigore del possibile 1-1, ha recuperato i primi due punti, adesso vuole andarsi a prendere gli altri tre per pareggiare i conti.

fonte: tuttosport.com