Rivoluzione dirigenza Juve – Juve, non solo Pirlo. Anche la dirigenza è in bilico e in questo finale di stagione si gioca tanto. A fine giugno, infatti, scadranno i contratti di tutto il pacchetto dirigenziale e una rivoluzione è attesa.

Rivoluzione dirigenza Juve, ecco cosa sta per succedere

Come riporta Tuttosport, in caso di addio di Paratici, il sostituto verrà scelto in casa. È Federico Cherubini, attuale braccio destro, il maggior indiziato per prendere il suo posto.

L’area sportiva verrebbe poi completata con altre promozioni interne: dal ds Giovanni Manna (attualmente all’Under 23 bianconera, in passato è stato dirigente al Lugano) al capo scout Matteo Tognozzi (al momento scouting manager dei giovani). Andrea Agnelli non rinuncerà, invece, al fidato vicepresidente Pavel Nedved“.

paratici-occhiali-da-sole

fonte: ilbianconero.com