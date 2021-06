Romero intervista – Un passato alla Juve, senza mai indossare la maglia bianconera. Eppure, di incroci con la Vecchia Signora ce ne sono stati parecchi, così come le polemiche. Parliamo di Cristian Romero, centrale dell’Atalanta eletto miglior difensore della Serie A nella passata stagione.

L’argentino si è raccontato al settimanale SportWeek e, nel corso dell’intervista, ha parlato anche di Juventus: “Bonucci ha detto che stavo muto? Ha ragione, sono uno che parla poco anche adesso. Mi piace far parlare il campo”.

Romero intervista, le parole su Juve e Atalanta



BONUCCI – “Non c’era niente da chiarire. Sono cose che nascono e muoiono al momento. Anzi, mi ha fatto i complimenti per la qualificazione in Champions conquistata con l’Atalanta”.

JUVENTUS – “In estate, prima di trasferirmi a Torino, mi sono confrontato parecchio con Dybala, che è argentino come me. Poi, nelle tre settimane che sono rimasto in ritiro con la Juve, ho legato soprattutto con lui, Danilo,Chiellini e Bentancur“.

“Con loro ho parlato, sì. Ma quando sono arrivato a Bergamo ho capito subito che l’ambiente era molto diverso rispetto alla Juve. Qui ci sono parecchi giovani, lo spogliatoio è formato da ragazzi semplici che ti fanno sentire subito uno del gruppo”.



ESTATE SCORSA – “L’estate scorsa la Juve ha cambiato allenatore e ho capito che sarebbe stato difficile restare: ci speravo, ma c’erano tanti difensori centrali, gente con un grande nome: Bonucci,Chiellini, De Ligt… Ho chiamato Ciro Palermo, il mio agente, e gli ho detto, più o meno: “Qui non c’è spazio per me, cerchiamo un’opzione da qualche altra parte, non voglio stare fermo e perdere un anno”. A me non serve giocare cinque o sei partite a stagione. Sono giovane, per crescere ho bisogno di giocare. La Juve è la Juve, ma non voglio rimanere in panchina“.

fonte: ilbianconero.com