Ronaldo ancora positivo – «Siiiiii!!!». Esultanza per tampone finalmente negativo? No, per il momento Cristiano Ronaldo si limita a salutare e complimentarsi con i suoi ex compagni del Real Madrid che ieri hanno vinto il Clasico contro il Barcellona (3-1). Tant’è che il suo post di ieri sera ha subito ricevuto i “like” di alcuni dei suoi amici madridisti.

La foto pubblicata su Instagram per celebrare il Real, comunque, mostra un Cristiano sempre in perfetta forma e baciato dal sole torinese di ieri (oggi sarà più dura per CR7 fare elioterapia).

Il problema per lui non sono certo i sintomi del Covid (mai avuto neanche uno), ma le tracce del virus che permangono nel naso e in gola, facendo risultare ancora positivo il tampone.

Ronaldo ancora positivo, ecco come sta

COME STA – A questo punto la lotta contro il tempo ha un traguardo: martedì. A un giorno dalla partita contro il Barcellona, Ronaldo deve risultare negativo, altrimenti salterà la sfida con Lionel Messi.

Ogni giorno è buono per la notizia (CR7 è sottoposto a controlli quotidiani) e restano 48 ore per riuscire a vederlo in campo. Chi ha parlato con lui, ha detto che dopo il nervosismo dei primi giorni, Cristiano è più calmo, anche se il pensiero di saltare la partita contro il Barcellona è, per lui, un autentico tormento.

ronaldo-prende-il-sole

fonte: tuttosport.com