Ronaldo arrivato alla Continassa, selfie e applausi per CR7!

Ronaldo arrivato alla Continassa – Giornata di arrivi, giornata di rientri per la Juventus. Oggi, lunedì 26 luglio, diversi giocatori sono attesi tra JMedical e Continassa per sostenere test e visite mediche in vista della ripresa.

Allegri oggi ritroverà Kulusevski e tanti altri, ma soprattutto rivedrà Cristiano Ronaldo, atterrato ieri a Caselle e passato qualche minuto fa sfrecciando dai cancelli della Continassa. Anche De Ligt è già all’interno dello JTC. Attesi Rabiot e Ramsey.

Ronaldo arrivato alla Continassa, il racconto della mattinata



09.30 Ronaldo al JMedical: foto con i tifosi, applausi e autografi



09.07 Alla Continassa è arrivato anche il direttore sportivo Cherubini.



09.05 Via alle visite mediche, il primo è Kulusevski. 08.45 Anche Matthijs De Ligt è arrivato alla Continassa: arrivato in taxi per sottoporsi alle visite mediche.



08.33 Arriva Ronaldo.



08.30 Arrivabene e Kulusevski i primi ad arrivare.

ronaldo-sampdoria-juve

fonte: ilbianconero.com