Ronaldo cerca squadra: Allegri non gli farà cambiare idea

Ronaldo cerca squadra – Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus non inciderà sulle scelte di Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse portoghese, che si sta rilassando allenandosi nella sua nuova casa di Lisbona da oltre sette milioni di euro prima di andare in ritiro con la Nazionale e affrontare gli Europei da campione in carica, non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro, nonostante un contratto che lo lega alla Juventus ancora per la prossima stagione, ma non sarà certo Max a fargli cambiare idea.

Le due storie viaggiano su binari paralleli, che non si incroceranno mai: la Juventus – e lo stesso allenatore – non ha un potere decisionale nei confronti del numero 7, sarà Cristiano a stabilire se, dove e quando andare via.

Ronaldo cerca squadra, addio Juve?

Ma la cessione non appare così facile da realizzare, anche per uno che si chiama Cristiano Ronaldo. Fa un po’ specie che CR7 non riesca a trovare una squadra, ma il problema esiste ed è concreto.

Da un lato il club bianconero non può lasciarlo partire a prescindere dal contratto: è vero che risparmierebbe 31 milioni netti di ingaggio, ma dal suo trasferimento deve comunque incassare almeno 25 milioni, la cifra di ammortamento che c’è ancora a bilancio per evitare una minusvalenza nel prossimo esercizio, già particolarmente pesante in quanto a perdite.

ronaldo-deluso-juve-2020

fonte: tuttosport.com