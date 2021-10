Ronaldo contro Bonucci e Chiellini? “Chi mi critica mi teme”

Ronaldo contro Bonucci e Chiellini? “So quando la squadra ha bisogno del mio aiuto in difesa. Ma il mio ruolo nel club è vincere, aiutare la squadra a vincere e segnare gol. La difesa fa parte del mio lavoro. Le persone che non vogliono vederlo è perché non gli piaccio, ma ad essere onesti ho 36 anni, ho vinto tutto, perché mi devo preoccupare delle persone che dicono cose cattive su di me? Dormo bene la notte. Vado a letto con la coscienza a posto. Continuo così perché chiuderò ancora la bocca a chi mi critica e vincerò altri trofei“.

Ronaldo contro Bonucci e Chiellini? Le sue parole

Pur senza nominarli nell’intervista concessa a Sky Sports Uk, secondo i media inglesi l’ex fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, tornato in estate al Manchester United, avrebbe voluto rispondere a Chiellini e Bonucci, che avevano criticato le tempistiche del suo trasferimento in Inghilterra.

“Le critiche fanno sempre parte del mondo del calcio e del business. Non sono preoccupato per questo. E la vedo come una cosa buona ad essere onesti. Se si preoccupano per me o parlano di me, è perché conoscono il mio potenziale e il mio valore nel calcio. Quindi va bene. Ti faccio un esempio: se sei in una scuola e sei lo studente migliore, chiedi allo studente peggiore chi gli piace di più, dirà che il migliore non gli piace”.

Cristiano Ronaldo: “Sono allo United per vincere”

“Penso che la cosa principale sia che sono ancora felice e mi sto godendo il calcio. Non importa quante cose ho vinto nella mia carriera. Ho vinto tutto ma sono ancora motivato. Sono in un nuovo capitolo del mio vita, nonostante la mia età, ed è per questo che sono qui – per provare a vincere – e penso che il Manchester debba essere a questo livello per vincere e pensare di vincere grandi cose, quindi sono qui per aiutare”.

“Il Manchester United ha una storia fatta di vittorie e non sono qui per le vacanze. Ho detto ai miei compagni che vedo un enorme potenziale in questa squadra; giocatori molto giovani, giocatori con potenziale, e sono qui per vincere e per aiutare il team a costruire nuove cose. Non ho cantato perché ho detto loro che cantavo qualche anno fa! Ma è stato bello. I ragazzi, mi hanno capito, è stato un bel discorso ed ero felice quella sera“.

ronaldo-manchester

fonte: tuttosport.com