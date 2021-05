Ronaldo e Georgina in jet privato: ecco dove andavano [FOTO]

Ronaldo e Georgina in jet privato: ecco dove andavano

Ronaldo e Georgina in jet privato – Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez oggi hanno pubblicato delle foto a bordo di un aereo privato, suscitando la reazione felice di amici come Edu Aguirre, che ha subito commentato il post di CR7, ma anche la più normale delle domande: dove stavano andando?

Ronaldo e Georgina in jet privato, ecco il motivo del viaggio

Questa la risposta di Calciomercato.com: “CR7 sarebbe stato in Svizzera e più precisamente a Lugano nel pomeriggio dell’altro ieri, mercoledì 5 maggio”.

“Quando, in gran segreto, avrebbe girato uno spot pubblicitario. Un caso che rientra nei motivi di lavoro inferiore alle 120 ore di tempo per cui è possibile spostarsi e rientrare in Italia senza dover poi osservare un periodo di isolamento fiduciario”.

ronaldo-scende-aereo

fonte: ilbianconero.com