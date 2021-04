Ronaldo furioso? Gazzetta: “Pugni al muro nello spogliatoio”

Ronaldo furioso? – Non segna, sbuffa con i suoi e si arrabbia. Cristiano Ronaldo fa discutere, sempre e comunque, specialmente quando la maglia, chiesta dal raccattapalle finisce a terra. L’equivoco e il caso che coinvolgono la Juve e CR7, con anche il futuro in ballo.

Ve l’abbiamo raccontato ieri sera, spiegando come quel fatto al 90′ abbia comunque lasciato un po’ di strascichi: sì, perché se la maglia lanciata è finita a terra prima di arrivare tra le braccia di uno dei raccattapalle (chi era vicino assicura di aver udito la richiesta del ragazzo), ciò che resta è la tensione, tanta, anche dopo una vittoria. Il portoghese sbaglia tanto, non segna ed è convinto di non avere niente da festeggiare, perché il suo nome tra i marcatori non c’è.

Ronaldo furioso? Il retroscena di Gazzetta

MALUMORE – Il malumore esibito durante e dopo la partita resta e, racconta la Gazzetta, forse nasconde un malessere più profondo legato ai dubbi sul futuro. Dal 1′ all’ultimo minuto di ieri ha palesato qualche difficoltà e se l’è presa con parecchi compagni (da Chiesa e Chiellini), rei di non avergli passato bene la palla.

Ma non solo: “S’è arrabbiato quando Szczesny ha buttato fuori il pallone perché c’era un giocatore del Genoa a terra – si legge sulla rosea – continuando a ripetere ai suoi: “Loro sono in dieci, dobbiamo attaccare”. Il veleno se l’è portato negli spogliatoi, dove s’è sfogato prendendo a pugni i muri. Si è fatto la doccia ed è scappato via in silenzio”.

FUTURO – E la Gazzetta chiosa: “Possibile che tanto nervosismo sia legato solo al non aver segnato? La questione forse è più sottile: Ronaldo non ritiene la Juve attuale alla sua altezza, tanto che avrebbe chiesto garanzie: resterà se ci saranno acquisti di peso, cosa che il club al momento non può garantire. Ecco perché il futuro di CR7 resta incerto: il 2021-22 sarà il suo ultimo anno di contratto, ma non si escludono colpi di scena se troverà un club che soddisfi meglio le sue ambizioni (e che a 36 anni sia disposto a dargli 30 milioni l’anno)”.

fonte: ilbianconero.com