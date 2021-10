Ronaldo furioso United Liverpool, perde la testa e scalcia avversario

Ronaldo furioso United – La sfida di Old Trafford tra Manchester United e Liverpool regala colpi di scena, anche se quasi a senso unico. Si prospettava come uno dei match più interessanti della giornata ma il risultato non è sembrato mai in bilico, con gli uomini di Klopp avanti di due gol già dopo 13′.

Se la reazione dello United tarda ad arrivare, quella di Cristiano Ronaldo si è vista poco prima della fine del primo tempo. Anche se più che una reazione di gioco è stato uno scatto di nervi, quello del portoghese, che ha reagito con un gesto davvero brutto che gli è valso anche il cartellino giallo.

Ronaldo furioso United contro il Liverpool

All’ultimo minuto di recupero del primo tempo, un contrasto di gioco tra Cristiano Ronaldo e Curtis Jones è degenerato quasi in una rissa. Il portoghese ha calciato in maniera scomposta e, quando il centrocampista del Liverpool è finito a terra, gli ha rifilato due calcetti.

Accorsi anche van Dijk e Bruno Fernandes, gli animi si sono immediatamente accesi, con atteggiamenti nervosi e spintoni da entrambe le parti, finché l’arbitro non ha riportato la calma in campo e ha poi fischiato l’intervallo.

fonte: corrieredellosport.it