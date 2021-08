Ronaldo Juve – La scelta di Allegri di lasciare in panchina Ronaldo per la prima giornata contro l’Udinese ha spiazzato tutti, Bergomi l’ha analizzata così: “In una partita complicata come quella di Udine ci può stare di lasciare fuori Ronaldo”.

Ronaldo Juve, le parole di Bergomi

“Tutti pensavamo a un’altra cosa sul ‘caso’ Ronaldo, ma non credo ci sia nulla di particolare. Allegri ha scelto di lasciarlo fuori in una gara che riteneva difficile per poi magari farlo entrare e risolverla dopo”.

“Siamo al 22 agosto, è la prima partita, fa tanto caldo: ha pensato di inserirlo a gara in corso”.

allegri-juve-2021

fonte: ilbianconero.com