Ronaldo Juve Parma – Cristiano Ronaldo stecca. Il portoghese non convince ancora e oggi la critica con lui è davvero tosta. Come si legge su Tuttosport: “Sì, il movimento in barriera di Ronaldo è goffo e fa felice i social che con quel fermo immagine possono costruire meme per una vita, ma dare troppe responsabilità a CR7 non rende giustizia alla perfezione del calcio dell’uruguaiano, potente e a giro”.

Ronaldo Juve Parma, le critiche dopo la partita

“Piuttosto di Ronaldo si può dire altro: nel primo tempo si intasa nel traffico parmense, pare svogliato, non corre granché; nel secondo cerca il gol con ostinazione (ma nessuna isteria questa volta), ma sbaglia, prova a pescare cose dal vecchio repertorio ma si impappina fino a sembrare la parodia di se stesso quando cerca un’improbabile rovesciata, proprio nell’area dove la inchiodò alle spalle di Buffon il 3 aprile del 2018″.

“Criticare Ronaldo è un esercizio spericolato, sempre in bilico sulla blasfemia calcistica, ma non si può nemmeno raccontare bugie in nome della grandezza del campione: nelle ultime uscite, Ronaldo è un giocatore spento, privo di spunto e di genio. Passerà, molto probabilmente anche presto, e tornerà a incantare, ora non ci riesce. Ma la Juventus riesce a ribaltare la partita anche senza l’amuleto portoghese”.

ronaldo-deluso-juve-2020

fonte: ilbianconero.com