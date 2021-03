Ronaldo out Juve Lazio, parte dalla panchina: il motivo

Ronaldo out Juve Lazio – Una voce che si sparge per Torino nelle prime ore del pomeriggio, alla ricerca di conferme: “Cristiano Ronaldo questa sera non ci sarà”.

Una voce smorzata dai convocati, tra cui figura anche il portoghese, ma che porta con sé una notizia: Ronaldo era in forte dubbio e infatti non giocherà dal 1′ contro la Lazio. Anzi, potrebbe proprio non entrare in campo.

Ronaldo out Juve Lazio, la decisione di Pirlo

Nonostante la grande emergenza della Juve, in tutti i reparti ma specialmente in attacco, andrà solo in panchina per via di un piccolo problemino fisico, di un sovraccarico dato dalle tante partite e dalla conseguente stanchezza.

Davanti giocheranno Kulusevski e Morata, anche lui non al meglio. La Juve non vuole affatto rischiarlo, Pirlo non ha certo intenzione di giocarsi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto senza di lui.

kulusevski-abbraccia-ronaldo

fonte: ilbianconero.com