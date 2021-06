Ronaldo sfiorato da bottiglia Coca Cola: lancio dagli spalti

Dopo quella celebre conferenza stampa in cui Cristiano Ronaldo ha colpito duro la Coca Cola (tra gli sponsor degli Europei), suggerendo pubblicamente di bere solamente acqua, la nota bevanda per poco non è riuscita indirettamente (e fortunatamente senza successo) a “vendicarsi”.

Il giocatore portoghese ha infatti rischiato di essere colpito a sua volta dalla Coca Cola, anche se nel suo caso non sarebbe stato in senso metaforico.

Ronaldo sfiorato da bottiglia Coca Cola, ecco cos’è successo

Nel momento in cui Ronaldo ha esultato per il suo secondo gol realizzato alla Francia nell’ultima partita del girone, dal settore riservato ai tifosi francesi all’interno della Puskás Aréna di Budapest sono partiti dei lanci di oggetti in sua direzione.

Tra questi, appunto, anche una bottiglia di Coca Cola, che fortunatamente non ha raggiunto il bersaglio.

