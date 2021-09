Ronaldo: “Superlega spiegata male, ecco la verità”

Ronaldo torna a parlare. In una lunga intervista rilasciata a The Athletic, Ronaldo il Fenomeno, oggi presidente del Valladolid, ha parlato del progetto Superlega: “Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti”.

“Gli amanti del calcio come noi vogliono vedere il Real Madrid giocare contro Milan, Inter, Manchester City e PSG. Vogliamo vedere queste partite senza dover aspettare un quarto o una semifinale di Champions”.

“Oggi i tifosi sono molto impegnati. Abbiamo assistito a proteste in Inghilterra, forse perché l’idea non è stata spiegata bene o è stata concepita in modo sbagliato”.

“Penso che il progetto abbia del potenziale e che nel prossimo futuro ci saranno novità per club e tifosi. Bisogna migliorare il nostro prodotto”.

fonte: Ilbianconero.com