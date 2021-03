Ronaldo torna al Real? Vinicius: “E’ il benvenuto”

Ronaldo torna al Real? Dal Real Madrid continuano a strizzare l’occhio a Cristiano Ronaldo. Dopo le parole di Karim Benzema, Zinedine Zidane e quelle di Emilio Butragueno, adesso è il turno di Vinicius Junior, che ha aperto alla possibilità di giocare insieme al portoghese con la maglia dei blancos.

“Cristiano è una leggenda in questo club. Ha ottenuto molto. Non posso dire molto, perché non so cosa stia succedendo, ma sarà sempre il benvenuto“.

Ronaldo torna al Real? Le parole di Vinicius in merito

Il giovane brasiliano, devastante nella partita con l’Atalanta in Champions League, ne ha parlato a TNT Sports.

Su “Campo de estrellas”, una serie di podcast dei giocatori del Real Madrid disponibile su Audible, Vinicius ha invece sottolineato di essere consapevole della sua importanza nelle merengues: “So di poter essere uno dei migliori a Madrid. Sono giovane e sono molto felice. Sorrido sempre“.

ronaldo-sampdoria-juve

