Ronaldo ultima partita Juve? Tutti i giocatori in bilico per la prossima...

Ronaldo ultima partita Juve? Cosa ci si gioca a Bologna? Non solo l’accesso alla Champions League, questo è certo. Fino alla fine, in ogni caso, perché per qualcuno rischia di essere davvero la fine. Su tutti, Cristiano Ronaldo: l’eventuale ingresso nell’Europa che conta poi determinerà anche il suo futuro in bianconero.

Se resterà nella prossima stagione non dipenderà tanto da lui, ma dall’eventuale voglia di rimettersi in discussione. La Coppa Italia ha lenito il dolore di una stagione faticosissima: e CR7 ha dimostrato di tenerci, forse più alle vittorie che alla Juve.

Ronaldo ultima partita Juve? Le scelte di Pirlo per il Bologna

80 MILIONI – Tra qualificarsi o meno alla Champions passano ottanta milioni. Come racconta Tuttosport, iniziano le manovre anche da piano B. Per capirci: la Juve non vorrebbe mai privarsi di Rabiot o Demiral, ma senza gli introiti della Champions uno dei due potrebbe essere sacrificato. Almeno uno dei due. Ramsey saluterà, così come Bernardeschi.

Chiesa, Kulusevski e De Ligt saranno le colonne da cui ripartire, insieme a veterani come Cuadrado, Bonucci e Danilo. Poi Dybala e Morata, più Chiellini: cosa ne sarà di loro? Una partita per capire.

